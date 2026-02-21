Российский дипломат заявил о приближении завершения украинского конфликта

На мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества он отметил, что нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей, поддерживает переговорный процесс, а не стремится к стратегическому поражению России. По словам дипломата, последние переговоры в Женеве подтверждают эту динамику.