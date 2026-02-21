Временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев заявил, что украинский конфликт приближается к завершению.
На мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества он отметил, что нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей, поддерживает переговорный процесс, а не стремится к стратегическому поражению России. По словам дипломата, последние переговоры в Женеве подтверждают эту динамику.
Напомним, трёхсторонняя встреча России, США и Украины прошла 17−18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал дискуссии тяжёлыми, но деловыми и анонсировал новый раунд.
Ранее сообщалось, что Каллас потребовала от России уступок по Украине.
