Российский дипломат заявил о приближении завершения украинского конфликта

Временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев заявил, что украинский конфликт приближается к завершению.

На мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества он отметил, что нынешняя администрация США, в отличие от предыдущей, поддерживает переговорный процесс, а не стремится к стратегическому поражению России. По словам дипломата, последние переговоры в Женеве подтверждают эту динамику.

Напомним, трёхсторонняя встреча России, США и Украины прошла 17−18 февраля. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал дискуссии тяжёлыми, но деловыми и анонсировал новый раунд.

Ранее сообщалось, что Каллас потребовала от России уступок по Украине.

