Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о введении торговой пошлины в 10% для всех стран мира.
«Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно», — написал хозяин Белого дома в Truth Social.
Ранее Трамп заявил, что дальнейшие шаги его администрации в вопросе импортных пошлин будут более сложными, но «очень мощными».
Верховный суд США отменил большую часть пошлин, введённых президентом.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше