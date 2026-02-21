Временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев прокомментировал ход переговоров по Украине. По словам дипломата, конфликт приближается к завершению. Так он заявил в ходе мероприятия в честь Дня защитника Отечества.
Дипломат считает, что американские власти активно поддерживают переговорный процесс. Прошлая администрация выступала за нанесение России стратегического поражения, указал спикер.
«Конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — отметил Андрей Леденев.
По словам бывшего комика Владимира Зеленского, Вашингтон якобы оказывает давление на Киев. Он заявил, что США потребовали от Украины вывода ВСУ из Донбасса.