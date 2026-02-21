Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дипломат Леденев заявил о приближении конфликта на Украине к завершению

Леденев сообщил, что украинский конфликт продолжает двигаться к завершению.

Источник: Комсомольская правда

Временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев прокомментировал ход переговоров по Украине. По словам дипломата, конфликт приближается к завершению. Так он заявил в ходе мероприятия в честь Дня защитника Отечества.

Дипломат считает, что американские власти активно поддерживают переговорный процесс. Прошлая администрация выступала за нанесение России стратегического поражения, указал спикер.

«Конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к своему завершению», — отметил Андрей Леденев.

По словам бывшего комика Владимира Зеленского, Вашингтон якобы оказывает давление на Киев. Он заявил, что США потребовали от Украины вывода ВСУ из Донбасса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше