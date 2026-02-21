Конфликт на Украине продвигается к завершению. Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщил временный поверенный в делах России в Соединенных Штатах Андрей Леденев.
— В ходе последних переговоров в Женеве на текущей неделе конфликт, который начался из-за культивации неонацистской идеологии в нашем братском государстве, продолжает приближаться к завершению, — заявил он на мероприятии в посольстве в честь Дня защитника Отечества.
По его словам, нынешняя американская администрация активно поддерживает переговоры по урегулированию, в отличие от предыдущей, которая поддерживала коллективные усилия Запада по достижению несбыточной мечты о нанесении стратегического поражения Российской Федерации, передает РИА Новости.
Следующий раунд переговоров представителей РФ и Украины по мирному урегулированию военного конфликта состоится в феврале. Об этом 20 февраля сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Недавние переговоры между представителями России, Соединенных Штатов и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.