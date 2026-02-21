Поверенный Леденев заявил, что конфликт на Украине продвигается к завершению

Недавние переговоры между представителями России, Соединенных Штатов и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов. Она проходила на русском и английском языках в закрытом для прессы режиме.