Дипломат Леденев: ВС РФ продолжат поддерживать глобальную стабильность

Кроме того, Леденев заострил внимание на том, что сотрудники российского посольства и соотечественники в США предпринимают коллективные усилия для сохранения памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне, трагических страницах той поры, чтобы молодые поколения «знали правду о прадедах». Молодежь «должна помнить в том числе о тесном сотрудничестве [Советского Союза] с Соединенными Штатами», о том, что народы двух стран «сражались плечом к плечу в окопах, в воздухе и на море во время Второй мировой войны», сказал временный поверенный.