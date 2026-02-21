Дипломат Леденев: ВС РФ продолжат поддерживать глобальную стабильность

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы России продолжат играть ключевую роль в поддержании глобальной стратегической стабильности. Об этом заявил 20 февраля временный поверенный в делах России в США Андрей Леденев, он выступил на состоявшемся в посольстве торжественном приеме по случаю предстоящего Дня защитника отечества.
По словам дипломата, ВС России, героизм которых и отмечается на приеме в посольстве, «продолжат играть ключевую роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности». Они продолжат работать с другими ВС в мире, подтвердил Леденев. «У нас одна и простая общая цель — гарантировать, что небо над головами наших детей является мирным», — подчеркнул временный поверенный. Он поднял тост за «военное сотрудничество ради мира и безопасности на планете».
Кроме того, Леденев заострил внимание на том, что сотрудники российского посольства и соотечественники в США предпринимают коллективные усилия для сохранения памяти о подвиге победителей в Великой Отечественной войне, трагических страницах той поры, чтобы молодые поколения «знали правду о прадедах». Молодежь «должна помнить в том числе о тесном сотрудничестве [Советского Союза] с Соединенными Штатами», о том, что народы двух стран «сражались плечом к плечу в окопах, в воздухе и на море во время Второй мировой войны», сказал временный поверенный.
Он отметил, что 23 февраля празднуется не только как день основания Красной армии. В этот день россияне отдают дань уважения подвигам всех тех, кто вставал на защиту Отечества, в том числе на Чудском озере, Куликовом поле, под Полтавой, при Бородино, в Сталинграде и Курске, продолжал Леденев. Он заверил, что дипломаты и сотрудники военного атташата России прилагают все силы, чтобы чтить память героев Великой Отечественной и помогать ветеранам, блокадникам, труженикам тыла, проживающим в США.
Леденев пояснил, что принимает гостей на приеме от лица посла России в США Александра Дарчиева, который находится в Москве.