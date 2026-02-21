Марочко: солдаты ВСУ бегут с позиций из-за нехватки еды и боеприпасов

Военный эксперт добавил, что из-за оттепели и ночных заморозков у ВСУ также участились случаи получения обморожений среди солдат. «Естественно, даже если и были какие-то там [в ВСУ] патриоты — все хотят жить. Они пытаются выжить, поэтому саботируют приказы командования, самовольно оставляют позиции и пытаются выбраться хоть в какие-то районы, где можно согреться, поесть и привести себя в порядок», — уточнил Марочко.