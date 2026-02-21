Марочко: солдаты ВСУ бегут с позиций из-за нехватки еды и боеприпасов

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины бегут со своих позиций в зоне спецоперации из-за нехватки еды, боеприпасов и непрекращающихся ударов со стороны военных РФ. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Бегство украинских военнослужащих с позиций связано с рядом факторов, основные из них — это нечеловеческие условия. Сейчас снабжение весьма затруднено: питание, вода, боеприпасы поступают крайне нерегулярно. Ну и второй фактор — сейчас серьезно усилено давление и огневое воздействие со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — сказал он.
Военный эксперт добавил, что из-за оттепели и ночных заморозков у ВСУ также участились случаи получения обморожений среди солдат. «Естественно, даже если и были какие-то там [в ВСУ] патриоты — все хотят жить. Они пытаются выжить, поэтому саботируют приказы командования, самовольно оставляют позиции и пытаются выбраться хоть в какие-то районы, где можно согреться, поесть и привести себя в порядок», — уточнил Марочко.
Как отмечал ранее министр обороны Украины Михаил Федоров, число уклонистов от службы в ВСУ составляет 2 млн человек, самовольно оставивших части — 200 тыс., а дыра в военном бюджете — 300 млрд гривен (свыше $6,9 млрд).