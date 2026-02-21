Американский торгпред заявил, что США могут повышать пошлины на импорт из КНР

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. США смогут в случае необходимости повысить пошлины на импорт из Китая, несмотря на то, что Верховный суд признал превышением полномочий введение тарифов под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). Об этом заявил 20 февраля представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.
«В отношении Китая действуют пошлины в соответствии с разделом 301 [Закона о торговле от 1974 года], мы ведем расследование в отношении Китая, согласно разделу 301. Так что у президента остается много рычагов влияния и возможность повышать пошлины в отношении Китая в случае необходимости», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Раздел 301 наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры для борьбы с политикой или действиями другого государства, которые наносят урон американской торговле или идут вразрез с международными договоренностями.