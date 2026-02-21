Ричмонд
Американский торгпред заявил, что США могут повышать пошлины на импорт из КНР

Такие рычаги влияния есть, несмотря на то, что Верховный суд признал превышением полномочий введение тарифов, отметил Джеймисон Грир.

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. США смогут в случае необходимости повысить пошлины на импорт из Китая, несмотря на то, что Верховный суд признал превышением полномочий введение тарифов под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). Об этом заявил 20 февраля представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

«В отношении Китая действуют пошлины в соответствии с разделом 301 [Закона о торговле от 1974 года], мы ведем расследование в отношении Китая, согласно разделу 301. Так что у президента остается много рычагов влияния и возможность повышать пошлины в отношении Китая в случае необходимости», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Раздел 301 наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры для борьбы с политикой или действиями другого государства, которые наносят урон американской торговле или идут вразрез с международными договоренностями.

