Американский торгпред заявил, что США могут повышать пошлины на импорт из КНР

«В отношении Китая действуют пошлины в соответствии с разделом 301 [Закона о торговле от 1974 года], мы ведем расследование в отношении Китая, согласно разделу 301. Так что у президента остается много рычагов влияния и возможность повышать пошлины в отношении Китая в случае необходимости», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.