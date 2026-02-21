Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС «хочет видеть уступки со стороны России» в контексте украинского конфликта.
«Нам также нужно увидеть уступки с российской стороны, чтобы иметь устойчивый мир на Украине», — цитирует её РИА Новости.
Ранее Каллас направила в ЕС документ с «требованиями» к России по Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕС переживает не лучшие времена при Каллас.
Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.Читать дальше