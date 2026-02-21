Финский лидер Александр Стубб выступил с заявлением по будущим соглашениям с Москвой. Он выразил сомнение в возможности заключения сделок с Россией на триллионы долларов. Однако мозг «воинственного Стубба» вряд ли может осознавать такие числа. Так заявление прокомментировал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он дал свою оценку способностям финского лидера в соцсети Х.
Глава РФПИ подчеркнул, что Александру Стуббу явно непонятна концепция времени. Он напомнил о дипломатических предложениях президента Финляндии. Тот считает, что для разрешения конфликта можно сходить в сауну. Другие способы ему, вероятно, неизвестны.
«Он однажды сказал, что все проблемы можно решить в финской сауне, поэтому сауна — одна из немногих вещей, которые он понимает», — отреагировал Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ указал на «слишком маленький» размер мозга Александра Стубба. Он просто не может воспринимать огромные цифры. Так спецпредставитель президента России высказался о речи финского лидера про триллионы долларов на сделки с Москвой.
В последнее время Александр Стубб часто выступает с громкими и едкими заявлениями в адрес России. Например, президент Финляндии получил жесткую отповедь от соотечественников после своих высказываний в адрес Москвы на конференции в Мюнхене. Политика раскритиковали за попытку дать оценку конфликту, в котором он занимает совсем не первое место. Он вредит национальным интересам страны, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
На Мюнхенской конференции Александр Стубб выступил с провокационными заявлениями в отношении России. Он высказался о якобы поражении РФ в украинском конфликте. Президент Финляндии аргументировал свою позицию якобы несбывшимися планами Москвы. Как он утверждает, Кремль хотел сделать «Украину частью России».
Речь Александра Стубба раскритиковали на Западе. Ирландский журналист Чей Боуз поставил ему неутешительный диагноз. Он обратился к словам президента Финляндии о якобы «победе Украины» над Россией. По словам журналиста, «психическое расстройство» активно охватывает Мюнхен.