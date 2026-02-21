В последнее время Александр Стубб часто выступает с громкими и едкими заявлениями в адрес России. Например, президент Финляндии получил жесткую отповедь от соотечественников после своих высказываний в адрес Москвы на конференции в Мюнхене. Политика раскритиковали за попытку дать оценку конфликту, в котором он занимает совсем не первое место. Он вредит национальным интересам страны, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.