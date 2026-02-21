Дочь Медведчука внесли в базу «Миротворца»

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу Дарью Медведчук — дочь экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, выяснило РИА Новости, изучив данные базы.
В базу она была внесена 20 февраля 2026 года.
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и других граждан, называя их «изменниками родины».