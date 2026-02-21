Ричмонд
Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink у ВСУ

Владимир Зеленский заявил о том, что украинские подразделения сталкиваются с проблемами в работе терминалов Starlink.

«Есть проблемы, есть вызовы. Я попросил министра обороны сделать всё, что в его силах», — сказал он AFP.

Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение Starlink не повлияло на управление ВС России в зоне СВО.

Начальник главного управления связи российской армии Валерий Тишков сказал, что ВС России использовали Starlink в зоне СВО для введения ВСУ в заблуждение.