Зеленский признал проблемы с терминалами Starlink у ВСУ

Владимир Зеленский заявил о том, что украинские подразделения сталкиваются с проблемами в работе терминалов Starlink.
«Есть проблемы, есть вызовы. Я попросил министра обороны сделать всё, что в его силах», — сказал он AFP.
Ранее замглавы Минобороны России Алексей Криворучко заявил, что отключение Starlink не повлияло на управление ВС России в зоне СВО.
Начальник главного управления связи российской армии Валерий Тишков сказал, что ВС России использовали Starlink в зоне СВО для введения ВСУ в заблуждение.