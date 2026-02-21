Губернатор Иллинойса Притцкер выставил Трампу счёт из-за импортных пошлин: вот что он требует для каждой семьи в штате

Губернатор Иллинойса Джей Притцкер потребовал от президента США Дональда Трампа по 1700 долларов для каждой семьи, проживающей в штате. В общей сложности, по мнению Притцкера, Трамп должен выплатить почти 8,7 миллиарда долларов.
Соответствующее письмо чиновник направил президенту, приложив к нему счёт на указанную сумму.
«От имени жителей Иллинойса я требую вернуть по 1 700 долларов каждой семье в штате. В Иллинойсе 5 105 448 домохозяйств, что в сумме составляет 8 679 261 600 долларов, которые вы должны возместить», — написал губернатор, подчеркнув, что из-за пошлин Трампа проживающие в штате фермеры понесли убытки, кроме того, пошлины привели к росту цен.
Ранее Верховный суд США постановил, что Трамп не имел права вводить импортные пошлины.
После этого американский лидер раскритиковал решение Верховного суда США, который признал незаконными импортные пошлины, введенные во время его президентства. По словам Трампа, вердикт стал «позором».
Кроме того, Трамп ввёл дополнительную пошлину на импорт в 10% после решения Верховного суда.