Губернатор Иллинойса Притцкер выставил Трампу счёт из-за импортных пошлин: вот что он требует для каждой семьи в штате

«От имени жителей Иллинойса я требую вернуть по 1 700 долларов каждой семье в штате. В Иллинойсе 5 105 448 домохозяйств, что в сумме составляет 8 679 261 600 долларов, которые вы должны возместить», — написал губернатор, подчеркнув, что из-за пошлин Трампа проживающие в штате фермеры понесли убытки, кроме того, пошлины привели к росту цен.