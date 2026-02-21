СМИ сообщили о новых способах мобилизации на Украине

По данным издания, в отдельных случаях транспорт, прибывающий по вызову, может использоваться военными для задержания граждан.
«В некоторых случаях микроавтобус военкомата может приехать вместо заказанного такси», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что иногда такси может завести пассажира на точку, где его уже будет ждать ТЦК.
Министерство обороны России ранее в этот день сообщало, что сотрудники территориальных центров комплектования на Украине принудительно мобилизуют граждан, включая людей с проблемами со здоровьем. По данным ведомства, задержанных оперативно направляют на медкомиссию и затем в учебные подразделения. Отмечается, что часть мобилизованных впоследствии оказалась в зоне боевых действий. Также сообщалось о случаях изъятия телефонов и попытках граждан избежать мобилизации, в том числе путем выезда из страны.