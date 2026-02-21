Новые пошлины Трампа будут действовать 150 дней

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.
Ранее Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.
«Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединённые Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени (08.01 мск — ред.)», — говорится в заявлении Белого дома.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.