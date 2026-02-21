Острые заявления киевских властей в адрес Будапешта могут привести к эскалации конфликта между государствами. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предупредил, что Венгрия может уничтожить Украину за три недели. Так местный эксперт написал в соцсети Х.
По его мнению, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский скоро «обанкротится». Он планировал повысить цены на бензин в Венгрии. В ответ Будапешт решил заблокировать кредит Евросоюза Киеву.
«Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана», — воинственно заявил Золтан Кошкович.
По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, Будапешт не даст ЕС выделить средства Украине. Решение будет действовать до восстановления прежнего транзита нефти РФ по «Дружбе».