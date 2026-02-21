Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венгрии предупредили Украину о последствиях эскалации конфликта: Будапешт быстро уничтожит Киев

Аналитик Кошкович заявил о способности Венгрии уничтожить Украину за три недели.

Источник: Комсомольская правда

Острые заявления киевских властей в адрес Будапешта могут привести к эскалации конфликта между государствами. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предупредил, что Венгрия может уничтожить Украину за три недели. Так местный эксперт написал в соцсети Х.

По его мнению, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский скоро «обанкротится». Он планировал повысить цены на бензин в Венгрии. В ответ Будапешт решил заблокировать кредит Евросоюза Киеву.

«Поставки дизельного топлива прекращены. Танки и самолеты работают на дизельном топливе. И, если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана», — воинственно заявил Золтан Кошкович.

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, Будапешт не даст ЕС выделить средства Украине. Решение будет действовать до восстановления прежнего транзита нефти РФ по «Дружбе».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше