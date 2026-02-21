В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу Al-Arabiya, что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются. Он отметил, что гарантии безопасности, которые Европа сейчас рассматривает в качестве приоритета урегулирования вокруг Украины, сформулировали конкретно против России. По словам министра, это означает, что Европа хочет гарантировать безопасность до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и «будет продолжать войну с нами, которую хочет Евросоюз».