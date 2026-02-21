Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова

Беседа по иску Тимура Иванова, добивающегося отправки на СВО, пройдет 2 марта.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Мещанский районный суд проведет 2 марта беседу по иску бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к Минобороны РФ и военному комиссариату Москвы с требованием предоставить ответ на его обращение об отправке на СВО, следует из карточки дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

«Текущее состояние: назначена беседа на 02.03.2026 10.00 мск», — говорится в карточке дела.

Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Позже суд зарегистрировал иск Иванова.

Согласно законодательству, такое право есть у осужденных, кроме тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних, против основ конституционного строя, безопасности государства, а также по делам о терроризме.

Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.

Кроме того, Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия. Свою вину он не признает.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше