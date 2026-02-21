Суд проведет 2 марта беседу по иску Тимура Иванова

Накануне адвокат Денис Балуев рассказал РИА Новости, что Иванов направил иск письмом из СИЗО, суд его получил. Обращение было подано в военный комиссариат в конце октября. В нем Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, любое воинское звание, пояснил его адвокат. Позже суд зарегистрировал иск Иванова.