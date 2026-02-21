«Позорное удаление»: канадцы снова отскочили на Олимпиаде, а полька залила кровью лёд

В полуфиналах мужского олимпийского хоккейного турнира Канада отыгралась со счёта 0:2 и вырвала победу у Финляндии за 35 секунд до конца третьего периода, а США разгромила Словакию. Норвежский биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал ни разу не промахнулся и выиграл масс-старт, а нидерландская конькобежка Антойнетте де Йонг добыла первое золото в карьере лишь на четвёртой Олимпиаде — на дистанции 1500 м. Новозеландский фристайлист Финли Мелвилл Айвз неудачно упал по ходу квалификации в хафпайпе, а польская шорт-трекистка Камила Селлье получила жуткое рассечение в одном из четвертьфиналов.
Неожиданная победа норвежца.
Последняя мужская гонка Олимпиады-2026 в биатлоне подарила неожиданного героя в лице Йоханнеса Дале-Шевдала, который в прошлом году не попал в состав основной сборной Норвегии и был вынужден начинать сезон в Кубке IBU. Отчасти вернуться позволила трагедия — смерть Сиверта Баккена, чьё место требовалось кем-то занять. Спортсмен воспользовался шансом и во всех личных гонках в Италии до масс-старта расположился в топ-10. Однако в эстафетную четвёрку его не включили.
Зато Йоханнес сэкономил силы на заключительную гонку и произвёл фурор. Во-первых, ни разу не промахнулся. Во-вторых, продемонстрировал неплохой ход. В-третьих, проблемы возникали у соперников. Например, Томмазо Джакомель лидировал после двух рубежей, но снялся из-за боли в боку.
Дале-Шевдал же, которому ещё несколько месяцев назад была даже не гарантирована поездка в Милан, не только впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, но и помог установить рекорд. Норвежцы побили собственное достижение по количеству наград высшей пробы на зимних Играх (17). А триумфатор, к его чести, первым делом вспомнил о погибшем Баккене.
«Есть несколько человек, с которыми я бы хотел разделить этот день, но которых здесь нет. Сиверт, который ушёл от нас в Рождество, — это было тяжёлое время. Мой дедушка, который, знаю, был бы очень доволен», — цитирует Йоханнеса VG.
Серебро взял Стурла Холм Легрейд, ставший первым мужчиной-биатлонистом в истории с медалями во всех четырёх личных гонках на отдельно взятой Белой олимпиаде. А довольствовавшийся бронзой Кентен Фийон Майе добыл девятую награду Игр в карьере и по этому показателю делит второе место в биатлоне с Йоханнесом Бё, Эмилем Хегле Свендсеном и Уши Дизль. Лидером с 14 наградами остаётся Уле-Эйнар Бьорндален.
Йоханнес Дале.
Gettyimages.ru.
© Alexander Hassenstein.
Удивительный камбэк канадцев.
Один из немногих видов, где норвежцы не претендуют на награды, — хоккей. В мужском турнире, как и в женском, до финала добрались главные фавориты — сборные США и Канады. Однако «кленовые листья» опять потрепали нервы фанатам. В четвертьфинале они лишь в овертайме дожали чехов, а теперь совершили впечатляющий камбэк в противостоянии с финнами. На руку суоми оказалась и травма Сидни Кросби. В отсутствие легенды «Питтсбурга» капитанская нашивка досталась Коннору Макдэвиду.
Североамериканцы будто не сделали выводов из случившегося в предыдущей встрече и в стартовом периоде смотрелись не лучше действующих чемпионов. Незадолго до перерыва Микко Рантанен даже открыл счёт в большинстве. А сразу после Эрик Хаула и вовсе отличился в меньшинстве. Лишь пропустив вторую шайбу, подопечные Джона Купера проснулись и вскоре сократили отставание благодаря отличному подставлению на пятаке Сэма Райнхарта.
В заключительном отрезке они начали штурм чужих ворот и добились своего. Юусе Сарос делал всё от себя зависящее, но не справился с выстрелом Ши Теодора в дальнюю девятку. А в самой концовке судьбоносную ошибку допустил Нико Миккола, ударивший Натана Маккиннона клюшкой по лицу и заработавший малый дисциплинарный штраф. В итоге сам пострадавший поставил точку за 35,2 секунды до финальной сирены.
Однако далеко не все посчитали удаление Микколы справедливым. Например, легенда финского хоккея Теэму Селянне назвал его позорным.
«Победить величайшую хоккейную страну мира и канадских арбитров в один и тот же вечер, видимо, невозможно… Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца олимпийского полуфинала… Просто смешно», — написал Селянне в соцсетях.
Складывалось впечатление, что и словаки дадут бой американцам. Звёздно-полосатые в четвертьфинале тоже столкнулись с проблемами и лишь в овертайме дожали шведов. А подопечные Владимира Орсага зарекомендовали себя крайне неуступчивым коллективом. Однако в полуфинале неожиданно рассыпались. Уже в первом отрезке они пропустили две безответные шайбы, позволив отличиться Дилану Ларкину и Тейджу Томпсону.
Окончательно же интрига умерла, когда Джек Хьюз и Джек Айкел дважды огорчили Самуэля Главая за 19 секунд. А незадолго до перерыва форвард «Нью-Джерси Дэвилз» успел оформить дубль. После такого заключительный отрезок превратился в формальность. Американцы даже позволили отличиться Юраю Слафковски и Паволу Регенде. А сами ответили результативным броском Брэди Ткачука.
Мэттью Ткачук (слева) и Эрик Чернак выясняют отношения.
© RvS.Media/Robert Hradil/Getty Images.
Долгожданный успех нидерландки.
Весьма богатыми на события получились женские соревнования по конькобежному спорту на 1500 м. Предполагалось, что за медали поборются одна из главных героинь Игр Франческа Лоллобриджида, звезда спринта Фемке Кок и её соотечественница Марейке Груневауд. А отечественные болельщики следили за Елизаветой Голубевой, которая ранее выступала под флагом России, но сменила гражданство на казахстанское.
Ко второй победе в Милане была близка Кок, которая стартовала в первом забеге и долго удерживала лидерство. Потеснила её только Валери Мальте. А затем время обеих улучшила Рагне Виклунд. Но всё самое интересное произошло в предпоследнем забеге, куда попали Антойнетте де Йонг и Бриттани Боу. Представительница Нидерландов продемонстрировала максимум возможного и опередила норвежку на 0,06 секунды.
Однако во время заключительного старта ей пришлось понервничать. Михо Такаги не просто шла здорово, а за круг до финиша опережала де Йонг на 0,46 секунды. Но не рассчитала силы, умудрилась проиграть 0,77 и рухнула на шестую строчку. К слову, Голубева расположилась сразу за японкой. А Антойнетте, наконец, преодолела олимпийское «проклятие». До этого она взяла на Играх пять серебряных и бронзовых наград, но теперь поднялась на верхнюю ступень.
Антойнетте де Йонг.
Gettyimages.ru.
© Joosep Martinson.
Жуткое рассечение польки.
Праздник на нидерландскую улицу пришёл и в шорт-треке, где мужская сборная опередила оппонентов в эстафете на дистанции 5000 м. Особенно радовался Йенс ван Ваут, который добыл третье золото в Италии. Ранее он первенствовал на 1000 м и 1500 м. А теперь помог партнёрам по команде.
Местные болельщики рассчитывали, что на дистанции 1500 м у женщин успеха добьётся Арианна Фонтана. Однако очередную медаль итальянке взять не удалось. Золото и серебро досталось двум представительницам Южной Кореи — Ким Гил Ли и Чхой Мин Чон соответственно.
К сожалению, в итоге всё затмило жуткое повреждение, полученное Камилой Селлье в четвертьфинале этой дисциплины. В своём забеге полька потеряла равновесие и начала падать, а Кристен Сантос-Грисуолд случайно порезала ей скулу лезвием конька. На повторе даже показалось, что пострадал глаз. Во всяком случае, если бы не очки, последствия могли быть куда более серьёзными.
Американку дисквалифицировали за нарушение правил, а Селлье прямо на льду оказали помощь. Её лицо было буквально залито кровью. Насколько серьёзное повреждение получила Камила, пока неизвестно.
Камила Селлье.
© Henk Jan Dijks/Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images.
Страшная травма новозеландца.
Хватает тяжёлых травм и в других видах. В самом начале ОИ страшный перелом ноги получила Линдси Вонн. Позже состоялось два жутких падения в квалификации хафпайпа во фристайле. Причём досталось сильным спортсменам, которые, по идее, должны были спокойно решить задачу. 19-го числа ударилась головой о снег чемпионка ОИ в Пхёнчхане Кэсси Шарп.
А 20-го жёстко упал при приземлении юный Финли Мелвилл Айвз. 19-летний новозеландец, хотя и дебютировал на Играх, является действующим чемпионом мира. Но в первой попытке у него отстегнулась лыжа. А во второй он неудачно упал после исполнения одного из трюков и фактически воткнулся головой в покрытие. Испуганные болельщики притихли. Атлет находился без сознания и не сумел самостоятельно подняться. Около десяти минут помощь ему оказывали врачи, после чего новозеландца на вертолёте доставили в госпиталь.
Из положительных моментов следует отметить розыгрыш сразу трёх комплектов медалей. Дело в том, что календарь соревнований во фристайле претерпел изменения из-за снегопадов. В финале женского ски-кросса Даниэла Майер с самого начала захватила лидерство и никому его не отдала. В мужской акробатике на верхнюю ступень пьедестала поднялся Синьди Ван. А тот самый хафпайп в отсутствие главного фаворита выиграл Алекс Феррейра.
Финли Мелвилл Айвз.
Gettyimages.ru.
© Andy Cheung.
Щедрые выплаты Филиппову.
Российские болельщики продолжают обсуждать выступление Аделии Петросян и её падение в произвольной. Между тем всё происходило на глазах у ещё одной именитой россиянки — Марии Шараповой. Экс-первая ракетка планеты пришла на арену в шубе и с интересом наблюдала за прокатами.
После соревнований она ответила на несколько вопросов журналистов. В частности, призналась, что Олимпиада всегда была для неё важным событием, и вспомнила, как в детстве смотрела соревнования вместе с дедушкой. А серебро ОИ-2012 в Лондоне назвала одной из наиболее ценных наград. Более того, бывшая теннисистка отметила, что если бы ей пришлось попробовать свои силы на зимних Играх, она бы сделала это именно в фигурном катании. Также Мария дала важный совет участницам турнира в Милане.
«На своём пути ты много ошибаешься. Сегодня видела, как девушки на льду буквально падают, а затем забывают о допущенной ошибке, встают и так красиво отрабатывают программу до конца… В спорте нужно уметь и помнить, но и быстро забывать, чтобы разгрузить психику», — цитирует Шарапову NBC News.
А единственный пока призёр ОИ-2026 от России Никита Филиппов продолжает наслаждаться серебром в ски-альпинизме. Многие отмечают подобные события горячительными напитками, но молодой человек шокировал многих признанием: он практически не употребляет алкоголь и даже ни разу не выпивал целиком банку пива.
«Да не знаю. Попробовать могу, если по вкусу понравится — чуть-чуть, может, и выпью какого-то винишка. А так больше за ЗОЖ. На алкоголь точно не тянет», — заявил уроженец Камчатки в интервью Sports.
Зато настоящей наградой для него стала еда. Филиппов признался, что из-за склонности к полноте в преддверии главного старта был вынужден ограничивать себя во многих продуктах. И теперь намерен наверстать упущенное. Поднять настроение ему должны и денежные выплаты. Только от Камчатского края Филиппову положены более 700 тыс. руб., а его наставникам — свыше 400 тыс.
Также лыжник признался, что в Италии не сталкивался с негативным отношением из-за национальности и нейтрального статуса, а местные приняли его особенно тепло.
«Многие спрашивают, каково это выступать под нейтральным флагом — да, это неприятно, но ни один человек меня ещё не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают. Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Будто у кого-то её забрал и у меня её должны отобрать», — написал серебряный призёр Игр в своём Telegram-канале.