«Позорное удаление»: канадцы снова отскочили на Олимпиаде, а полька залила кровью лёд

После соревнований она ответила на несколько вопросов журналистов. В частности, призналась, что Олимпиада всегда была для неё важным событием, и вспомнила, как в детстве смотрела соревнования вместе с дедушкой. А серебро ОИ-2012 в Лондоне назвала одной из наиболее ценных наград. Более того, бывшая теннисистка отметила, что если бы ей пришлось попробовать свои силы на зимних Играх, она бы сделала это именно в фигурном катании. Также Мария дала важный совет участницам турнира в Милане.