Захарова прокомментировала нецензурный выпад Зеленского в адрес РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала нецензурное высказывание Владимира Зеленского в адрес россиян, назвав это «адским суперфиналом» и проявлением распада личности.

В интервью на канале «Россия 1» она заявила, что на фоне гибели соотечественников украинский лидер несёт оскорбительную ерунду, что является финалом деградации.

Напомним, что Зеленский в эфире Politico в матерной форме потребовал выслать россиян из западных стран, после чего Захарова уже называла его нацистом.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона, сравнившего НАТО с «безмозглой лягушкой».

