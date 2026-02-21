Бизнесмена, сорвавший гособоронзаказ, заочно арестовали в Москве

Между ООО «Нагваль Стройтех», гендиректором которого является Гутенко, и корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) были заключены два договора подряда на строительно-монтажные работы, поставку и монтаж оборудования для проекта корпорации, говорится в документах. Строительной фирме были направлены аванс в размере 15% от общей суммы договоров и деньги от ВТБ по договору банковской гарантии исполнения обязательств, указано в материалах.