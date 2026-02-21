Трамп назвал Европу мягкой и неузнаваемой

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал Европу за слабую реакцию на предложения Дональда Трампа. По его словам, Вашингтон ждёт от партнёров более решительных шагов в вопросах защиты границ и свободы слова. Вэнс прямо заявил, что проблема не в отсутствии у американских властей любви к Европе, а в том, что она «саботирует саму себя».