Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод

РИА Новости: аллергия на холод возникает из-за криоглобулинов.

Источник: © РИА Новости

ТУЛА, 21 фев — РИА Новости. Аллергия на холод возникает в связи с наличием в организме человека видоизмененных крупных белков, называемых криоглобулинами, которые приводят к выбросу гистамина и возникновению крапивницы, рассказал РИА Новости аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

«У человека, страдающего холодовой крапивницей, в крови есть видоизмененные крупные белки, называемые криоглобулинами. При охлаждении крови и ее приливе к такой же охлажденной коже данные белки выпадают в осадок, образовывая хлопья. Следом за этим происходит дегрануляция тучных клеток, в которых содержится гистамин», — сказал собеседник агентства.

Затем происходит выброс гистамина, и возникает крапивница, уточнил Болибок.

По словам специалиста, причины возникновения аллергии на холод неизвестны, однако чаще всего она проявляется на фоне других болезней, например, инфекций, аутоиммунных процессов и заболеваний внутренних органов.

Болибок добавил, что встречается и наследственная форма холодовой крапивницы.

«Это достаточно редкое генетическое заболевание, когда у пациента в семье есть еще близкие родственники, страдающие холодовой крапивницей», — отметил врач.