Врач рассказал, почему возникает аллергия на холод

«У человека, страдающего холодовой крапивницей, в крови есть видоизмененные крупные белки, называемые криоглобулинами. При охлаждении крови и ее приливе к такой же охлажденной коже данные белки выпадают в осадок, образовывая хлопья. Следом за этим происходит дегрануляция тучных клеток, в которых содержится гистамин», — сказал собеседник агентства.