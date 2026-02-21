Белый дом: США усилят тарифную политику после решения Верховного суда

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американская администрация восстановит и расширит свою программу по введению импортных пошлин. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя решение Верховного суда США против применения президентской администрацией механизма тарифов.
«Каким бы трусливым и чудовищным ни было решение Верховного суда, есть и хорошие новости. Суд подтвердил, что в соответствии с разделами 301, 232, 122, 338 [Закона о торговли] и многими другими положениями федерального законодательства у президента есть полномочия вводить пошлины в отношении других стран. Так что его программа будет не просто полностью восстановлена, но и расширена», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Верховный суд США 20 февраля признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин против других стран под предлогом закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA). В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.
2 апреля 2025 года американский лидер объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее он менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда стран. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что глава государства не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Американская администрация 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.