Установлены личности утонувших в машине на Байкале, выживший турист допрошен

Правоохранители установили личности всех восьми погибших в утонувшей возле острова Ольхон на Байкале машине.

Об этом РИА Новостизаявили представители Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

Ранее Следственный комитет сообщал, что под лёд озера Байкал в Иркутской области провалился автомобиль, перевозивший девять человек, среди которых были туристы.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также заявил, что о происшествии уведомлено консульство КНР в Иркутске.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании происшествия на Байкале, где автомобиль УАЗ с туристами провалился под лёд.