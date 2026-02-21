Установлены личности утонувших в машине на Байкале, выживший турист допрошен

Правоохранители установили личности всех восьми погибших в утонувшей возле острова Ольхон на Байкале машине.
Об этом РИА Новостизаявили представители Следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.
Ранее Следственный комитет сообщал, что под лёд озера Байкал в Иркутской области провалился автомобиль, перевозивший девять человек, среди которых были туристы.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также заявил, что о происшествии уведомлено консульство КНР в Иркутске.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании происшествия на Байкале, где автомобиль УАЗ с туристами провалился под лёд.