The Times: Карл III поддержит решение об исключении брата из престолонаследия

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении. Однако он сохранил восьмое место в очереди престолонаследия — после своего племянника, старшего сына короля принца Уэльского Уильяма и его трех детей, а также своего второго племянника, младшего сына короля принца Гарри и его двух детей.