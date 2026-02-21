Axios: США хотят ликвидировать верховного лидера Ирана Хаменеи

Соединённые Штаты могут сделать ставку на физическое устранение иранского лидера Хаменеи, такой вариант уже рассматривается.
«Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа, не знает, какой именно сценарий будет, в итоге, выбран», — приводит портал Axios слова одного из советников Трампа, пожелавшего сохранить анонимность.
В публикации сказано, что вариант с ликвидацией Хаменеи Трампу представили уже несколько недель назад.
Ранее востоковед Макаренко сделал прогноз, что аятоллу Хаменеи попытаются похитить, как Мадуро.
При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп готов провести переговоры с лидером Ирана Али Хаменеи, если тот выразит свое желание. Рубио подчеркнул, что Трамп привержен разрешению иранского конфликта мирным путём.
Тем временем Али Хаменеи заявил, что военная агрессия США против Ирана не ограничится войной между двумя странами и призвал иранский народ не бояться угроз Дональда Трампа о переброске самолётов и военных кораблей на Ближний Восток.