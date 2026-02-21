МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Западная версия причин начала конфликта на Украине не выдерживает критики, а объективные высказывания на эту тему караются осуждением со стороны властей стран Запада. Такое мнение выразил ТАСС британский журналист-международник Фрэнк Райт.
«Даже если вы зайдете на самые огульные проукраинские сайты, скажем на сайт этого милитаристского дамского журнала The Daily Telegraph, и посмотрите на комментарии — раньше они были полны людей, слушавших нелепые фантастические нарративы, — то теперь люди начинают понимать, что это было нелепо», — сказал он.
Райт напомнил о визите в Киев в апреле 2022 года тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона, когда Россия и Украина должны были подписать мирное соглашение, парафированное на переговорах в Стамбуле. Вместо заключения мира, продолжил журналист, западные страны, включая Британию, пообещали вооружить Украину и поддержать ее в конфликте, «но победы они не добились».
Собеседник агентства отметил, что попытки обсуждать предысторию конфликта, «включая события на Майдане, которые британский консервативный комментатор Питер Хитченс последовательно называет путчем», встречают жесткое противодействие. «Если вы говорите об этом, это не значит, что вы пророссийски настроены, или что Россия невиновна, или что украинцы — зло. Это просто факты», — подчеркнул журналист.
Он подверг критике политику западных элит, которые, по его словам, используют культуру, СМИ и законодательные механизмы для разжигания конфликта вместо того, чтобы прилагать усилия для его урегулирования. «Это безрассудно, и это форма предательства, а не попытка разумного диалога», — заключил он.
Райт — британский журналист, публицист, писатель, ведущий передачи на YouTube-канале LSNTV.