Журналист Райт назвал нелепой западную трактовку причин конфликта на Украине

«Даже если вы зайдете на самые огульные проукраинские сайты, скажем на сайт этого милитаристского дамского журнала The Daily Telegraph, и посмотрите на комментарии — раньше они были полны людей, слушавших нелепые фантастические нарративы, — то теперь люди начинают понимать, что это было нелепо», — сказал он.