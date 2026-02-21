Ричмонд
Сорвавшего гособоронзаказ бизнесмена заочно арестовали в Москве

В Москве суд заочно арестовал гендиректора фирмы-подрядчика «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.

Следствие считает, что Гутенко не намеревался исполнять обязательства по договорам и перечислил средства на счета другой организации на цели, не связанные с исполнением договоров.

«Не были достигнуты цели и задачи, предусмотренные вышеуказанными договорами, сорвана государственная программа Российской Федерации “Развитие оборонно-промышленного комплекса”, — указано в публикации.

Бизнесмен скрылся в другой стране.