Сорвавшего гособоронзаказ бизнесмена заочно арестовали в Москве

В Москве суд заочно арестовал гендиректора фирмы-подрядчика «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
Следствие считает, что Гутенко не намеревался исполнять обязательства по договорам и перечислил средства на счета другой организации на цели, не связанные с исполнением договоров.
«Не были достигнуты цели и задачи, предусмотренные вышеуказанными договорами, сорвана государственная программа Российской Федерации “Развитие оборонно-промышленного комплекса”, — указано в публикации.
Бизнесмен скрылся в другой стране.