Axios: США изучают возможность покушения на верховного лидера Ирана и его сына

По его данным, американская администрация «готова рассмотреть предложение, согласно которому Иран получил бы возможность “символического” обогащения урана в случае, если это не оставит ему возможности получения бомбы». Таким образом, появляются скромные шансы на достижение сделки между Вашингтоном и Тегераном, отмечает Axios.
«В то же время [президенту США Дональду] Трампу были предложены военные варианты, включающие прямое покушение на верховного лидера», — отмечает портал, по данным которого подобный вариант предусматривал бы также «устранение сына [Хаменеи], считающегося его возможным преемником». Источники портала подчеркивают, что окончательное решение относительно дальнейших действий США в отношении Ирана пока не принято.
26 января в Вашингтоне заявили, что в сторону Ирана направляется «огромная армада». Американская сторона выразила надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия. В США предупредили, что «следующая атака будет еще хуже», имея в виду удары по исламской республике летом 2025 года, и призвали «не дать этому случиться».
Новый этап переговоров между Ираном и США по вопросу урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Тегерана прошел 6 февраля в столице Омана. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую — спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана по ядерному досье. По словам министра иностранных дел республики Аббаса Арагчи, стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консультации прошли хорошо по ряду аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать ряд принципиальных позиций, которые обозначили в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.