Axios: США изучают возможность покушения на верховного лидера Ирана и его сына

17 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана по ядерному досье. По словам министра иностранных дел республики Аббаса Арагчи, стороны достигли взаимопонимания по ряду вопросов, договоренности по которым можно включить в проект будущего соглашения по ядерной программе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что консультации прошли хорошо по ряду аспектов, однако Тегеран пока не готов признавать ряд принципиальных позиций, которые обозначили в Белом доме. Время и место нового раунда переговоров стороны не раскрывают.