«Страна»: украинские таксисты начали сотрудничать с ТЦК

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Украинские пользователи интернета пишут о том, что таксисты начали сотрудничать с территориальными центрами комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило украинское издание «Страна».
По его информации, в некоторых случаях микроавтобусы ТЦК могут приезжать вместо заказанного такси, или же водитель может довезти пассажира до точки, где его уже будут ожидать сотрудники военкомата.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.