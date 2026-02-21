Кошкович: Венгрия может уничтожить Украину за три недели

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Будапешт способен принять такие решения, из-за которых Украина будет уничтожена за три недели.
Своим мнением он поделился в Х.
Эксперт отметил, что поставки дизельного топлива, благодаря которым работает военная техника, прекращены.
«Если это будет зависеть от нас, его военная разведка тоже будет урезана. Прежде чем все это закончится, мы, возможно, продемонстрируем, как можно уничтожить Украину за три недели», — подчеркнул Кошкович.
Ранее в Еврокомиссии сообщали, что Венгрия и Словакия прекращают поставки дизельного топлива Украине.
Венгрия блокирует предоставление Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд до возобновления транзита нефти из России по трубопроводу «Дружба».