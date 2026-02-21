«Привёл монархию к крупнейшему кризису»: западные СМИ — о скандале вокруг экс-принца Эндрю из-за дела Эпштейна

Громкий скандал вокруг связей бывшего принца Великобритании Эндрю с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном вновь оказался в центре внимания западных СМИ. Как отмечает NBC News, «эпопея об Эндрю и Эпштейне» погрузила британскую королевскую семью в кризис. В то же время, как сообщает BBC, расследование в отношении Эндрю может касаться не только файлов Эпштейна — до сих пор видна была лишь «верхушка айсберга», но у следствия, возможно, больше сведений о том, что ещё скрыто. Как подчёркивает Time, Эндрю был освобождён из-под стражи, но расследование в его отношении продолжается. По информации Sky News, задержание экс-принца стало первым случаем такого рода в Британии за почти 500 лет.
Связи бывшего британского принца Эндрю, брата короля Карла III, со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за сексуальные преступления, вновь оказались в центре внимания западных СМИ.
Как отмечает американский телеканал NBC News, «эпопея об Эндрю и Эпштейне погрузила британскую королевскую семью в многолетний кризис». Назревавший десятилетиями скандал «достиг своей кульминации с задержанием экс-принца» по подозрению в злоупотреблениях служебным положением, сообщает NBC.
«Задержание Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями — это самое свежее событие в многолетней эпопее о его связях с осуждённым секс-преступником Джеффри Эпштейном, который привёл британскую монархию к крупнейшему кризису за последние десятилетия», — говорится в материале.
Отмечается также, что задержание бывшего принца последовало после обнародования в прошлом месяце «миллионов файлов, связанных с Эпштейном», в числе которых были электронные письма и фотографии, относящиеся к сыну Елизаветы II. Вслед за публикацией этих файлов американским Министерством юстиции британская полиция информировала о расследовании сообщений, связанных с тем, что с Эпштейном делились конфиденциальными документами в 2010 году, когда Эндрю Маунтбеттен-Виндзор исполнял обязанности представителя Великобритании по торговле.
«Некоторые электронные письма, отправленные Маунтбеттен-Виндзором Эпштейну, по всей видимости, свидетельствуют, что Эпштейну пересылались отчёты, связанные с визитами бывшего принца во Вьетнам, Сингапур и Китай в качестве торгового представителя Великобритании, а также информация об инвестиционных возможностях», — уточняется в статье.
Сообщается, что среди файлов, вскрывшихся в результате масштабной публикации Минюста США, также содержались фото, на которых Маунтбеттен-Виндзор «стоял на четвереньках возле неизвестной лежащей на земле женщины», и электронные письма, в которых бывший принц Великобритании, «похоже, приглашал Эпштейна в Букингемский дворец после выхода того из тюрьмы» в 2010 году.
«В 2019 году Маунтбеттен-Виндзор сообщил BBC, что в тот раз он был у Эпштейна и оставался у него дома с целью прекратить их дружбу, однако опубликованная в дальнейшем электронная переписка показывает, что и месяцы спустя он отправлял Эпштейну сообщения, где говорил: “Мы в этом вместе” и “Мы скоро ещё поиграем!” — отмечает NBC News.
BBC также сообщает, что расследование в отношении Эндрю может касаться «не только файлов Эпштейна».
«Полиция долины Темзы подключилась из-за содержащейся в этих файлах электронной переписки, которая, похоже, велась между Эндрю и покойным Джеффри Эпштейном, осуждённым за сексуальные преступления. Одно письмо привлекло к себе особое внимание. В ноябре 2010 года, по возвращении Эндрю из оплаченной британским государством поездки по Азии, ему (Эпштейну. — RT) прислали ряд отчётов по странам, связанным с этой поездкой», — говорится в материале.
Телеканал приводит данные из электронного письма от 9 февраля 2011 года, в котором Эндрю, вероятно, предлагает Эпштейну вложить деньги в частную инвестиционную фирму, которую он посетил неделей ранее.
Как подчёркивает BBC, до сих пор видна была лишь «верхушка айсберга, но у следствия, возможно, больше сведений о том, что скрывается под поверхностью».
«Крайне маловероятно, что в четверг полиция задержала Эндрю на основании всего лишь пары электронных писем, известных людям по файлам Эпштейна», — считают журналисты.
Как объявил позднее журнал Time, Эндрю был освобождён после задержания по подозрению в злоупотреблении должностным положением. По данным издания, в четверг вечером он был «освобождён из-под стражи, но расследование в его отношении продолжается».
«Его (Эндрю. — RT) сфотографировали во время возвращения в королевское поместье Сандрингем в английском графстве Норфолк через несколько часов после прибытия полицейских машин без опознавательных знаков и сотрудников в штатском для проведения одного из двух обысков», — говорится в статье.
Кроме того, как отмечается, полиция подтвердила, что завершила обыски в Норфолке, но «обыски в Беркшире ещё продолжаются». Издание обращает внимание на то, что задержание Эндрю пришлось на день его 66-летия.
Как сообщает Sky News, задержание экс-принца Эндрю стало первым таким случаем в Британии за почти 500 лет — в королевской семье не было ничего подобного с 1554 года. Королевский комментатор Аластер Брюс расказал телеканалу, что тогда была задержана Елизавета Тюдор по подозрению в причастности к заговору с целью сорвать брак сестры с королём Испании Филиппом II. По словам Брюса, это показывает, «насколько ситуация далека от концепции монархии и того, чему она должна служить».
В свою очередь, издание Daily Mail обратило внимание на то, что экс-принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение. Газета отмечает, что злоупотребление служебным положением, в котором обвиняют Эндрю, считается «одним из самых тяжких преступлений в британском законодательстве». Его брат, король Карл III, заявил, что будет сотрудничать с полицией, потому что «правосудие должно свершиться», подчёркивают журналисты.
В то же время Daily Star рассуждает, «что будет с Эндрю дальше» и могут ли в рамках этого дела привлечь самого Карла III.
«Проблемы с законом у Эндрю Маунтбеттен-Виндзора (бывшего принца Эндрю) приняли драматический оборот… Сейчас, когда следователи прочёсывают накопившиеся за годы документы, сам король может оказаться вовлечён в дело, если Эндрю заявит, что действовал с королевского ведома», — пишет Daily Star.
Как резюмирует Belfast Telegraph, задержание младшего брата короля попало в новостные заголовки по всему миру, как и фотография, на которой он «с измождённым и усталым видом сидит сгорбившись на заднем сидении автомобиля, покидающего полицейский участок в Эйлшеме».
Издание также приводит заявление президента США Дональда Трампа об этой ситуации, который назвал новость о задержании Эндрю «очень печальной» и «такой плохой для королевской семьи».