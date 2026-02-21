«Привёл монархию к крупнейшему кризису»: западные СМИ — о скандале вокруг экс-принца Эндрю из-за дела Эпштейна

Громкий скандал вокруг связей бывшего принца Великобритании Эндрю с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном вновь оказался в центре внимания западных СМИ. Как отмечает NBC News, «эпопея об Эндрю и Эпштейне» погрузила британскую королевскую семью в кризис. В то же время, как сообщает BBC, расследование в отношении Эндрю может касаться не только файлов Эпштейна — до сих пор видна была лишь «верхушка айсберга», но у следствия, возможно, больше сведений о том, что ещё скрыто. Как подчёркивает Time, Эндрю был освобождён из-под стражи, но расследование в его отношении продолжается. По информации Sky News, задержание экс-принца стало первым случаем такого рода в Британии за почти 500 лет.