Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sky News: власти Британии могут исключить брата короля из очереди на трон

Британские власти рассматривают исключение младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на трон.

Британские власти рассматривают исключение младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на трон.

Об этом пишет Sky News.

Громкий скандал вокруг связей бывшего принца Великобритании Эндрю с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном вновь оказался в центре внимания западных СМИ. Как отмечает NBC News, «эпопея об Эндрю и Эпштейне» погрузила британскую королевскую семью в кризис.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше