Sky News: власти Британии могут исключить брата короля из очереди на трон

Британские власти рассматривают исключение младшего брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из очереди на трон.
Об этом пишет Sky News.
Громкий скандал вокруг связей бывшего принца Великобритании Эндрю с осуждённым за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном вновь оказался в центре внимания западных СМИ. Как отмечает NBC News, «эпопея об Эндрю и Эпштейне» погрузила британскую королевскую семью в кризис.
