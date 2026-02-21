Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев — РИА Новости. Спасатели обнаружили на месте крушения вертолёта в Ромненском округе Амурской области тела трёх погибших, сообщает правительство региона.

Источник: © РИА Новости

«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — говорится в сообщении.

Правительство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины — следователь СК и полицейский, — летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.