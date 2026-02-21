На месте крушения вертолета в Приамурье нашли тела погибших

«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — говорится в сообщении.
Правительство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины — следователь СК и полицейский, — летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.