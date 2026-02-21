Спасатели нашли место крушения вертолёта в Приамурье, обнаружены тела 3 погибших

В Амурской области спасатели завершили поиски пропавшего вертолёта — на месте крушения обнаружены тела трёх погибших.
Об этом проинформировало региональное правительство.
«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трёх погибших», — указано в публикации.
Обстоятельства трагедии выясняются.
В ночь на 20 февраля вертолёт пропал в Ромненском муниципальном округе Амурской области в 130 км от села Амаранка в пути следования.
На борту пропавшего в Амурской области вертолёта находились три человека: пилот и два пассажира. Возбуждено дело.