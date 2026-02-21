Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели нашли место крушения вертолёта в Приамурье, обнаружены тела 3 погибших

В Амурской области спасатели завершили поиски пропавшего вертолёта — на месте крушения обнаружены тела трёх погибших.

В Амурской области спасатели завершили поиски пропавшего вертолёта — на месте крушения обнаружены тела трёх погибших.

Об этом проинформировало региональное правительство.

«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трёх погибших», — указано в публикации.

Обстоятельства трагедии выясняются.

В ночь на 20 февраля вертолёт пропал в Ромненском муниципальном округе Амурской области в 130 км от села Амаранка в пути следования.

На борту пропавшего в Амурской области вертолёта находились три человека: пилот и два пассажира. Возбуждено дело.