В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.