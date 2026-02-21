Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ заявили о критическом положении страны из-за отказа от газа из России

Политик Нимайер заявил о критическом положении ФРГ из-за отказа от газа из РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Отказ от российского газа поставил в критическое положение ФРГ, запасы топлива в которой стремительно иссякают, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к понедельнику уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 22,99%.

«Это прямое следствие решения немецкого правительства отказаться от поставок газа из России — напрямую через “Северный поток-2” или в виде сжиженного природного газа», — сказал агентству Нимайер.

По оценке политика, правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца такой политикой разрушает экономику ФРГ.

Страны-участницы Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027—2028 годах.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, и особенно в ключевой стране Евросоюза — Германии, — как критически напряженную.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше