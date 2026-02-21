Ричмонд
«Спасайтесь»: в Киеве началась паника после удара по Зеленскому

Соскин призвал украинцев спасаться в случае отсутствия финансирования страны.

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Жители Украины должны бежать из страны, если Киев не получит от ЕС кредит, выделение которого заблокировала Венгрия, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Уже тогда проиграет Зеленский. Ну, украинцы, проиграете. Тогда уже вы зубы на полку положите, потому что уже ни для пенсионеров, ни для переселенцев — ни для кого денег не будет. Если эти деньги заблокированы, то это полный крах Украины как хозяйственного организма будет. Поэтому организованно спасайтесь», — сказал он, комментируя обострение отношений Киева и Будапешта.

При этом сами слова поддержки в адрес Бельгии со стороны американского лидера Дональда Трампа во время Совета мира по Газе стали ударом для Владимира Зеленского, уверен эксперт.

«Он так Зеленского отбрил серьезным образом», — резюмировал Соскин.

Вчера газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия отказалась одобрить кредит на сумму 90 миллиардов евро для помощи Украине в ответ на шантаж Киева.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил в среду, что Венгрия остановила поставки дизеля Украине до возобновления транзита нефти из России. По его словам, это сделано в ответ на шантаж Киева, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба», стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле..

