Россиянам назвали неожиданные причины утренней усталости после сна

«И тут часто дело может быть в микропробуждениях, то есть кратковременных эпизодах активации мозга длительностью менее 15 секунд. Они являются естественной частью нормального сна и в норме способствуют консолидации памяти и переходу в фазу быстрого сна. Однако когда микропробуждений становится слишком много или они становятся длительнее, это приводит к неприятным последствиям для здоровья», — предупредила специалист.