Россиянам назвали неожиданные причины утренней усталости после сна

Утренняя усталость даже после полноценного ночного сна чаще всего указывает не на недостаточную продолжительность отдыха, а на низкое качество восстановительных процессов во время сна. Основная причина этого феномена кроется в нарушении микроархитектуры сна, его внутренней структуры, которая определяет, насколько эффективно мозг и тело проходят через все необходимые фазы восстановления.
Об этом рассказала в беседе с RT Мария Лавренова, врач-невролог клиники «Атрибьют».
«И тут часто дело может быть в микропробуждениях, то есть кратковременных эпизодах активации мозга длительностью менее 15 секунд. Они являются естественной частью нормального сна и в норме способствуют консолидации памяти и переходу в фазу быстрого сна. Однако когда микропробуждений становится слишком много или они становятся длительнее, это приводит к неприятным последствиям для здоровья», — предупредила специалист.
По её словам, исследования демонстрируют, что из-за избыточной фрагментации сна повышается давление, растёт уровень сахара в крови и нагрузка на сердце.
«Кроме того, фрагментация сна препятствует достижению глубоких стадий медленного сна и фазы быстрого сна, которые критически важны для физического и когнитивного восстановления», — пояснила эксперт.
Нередко подобные состояния могут происходить из-за синдрома обструктивного апноэ сна, добавила невролог.
«При апноэ дыхательные пути периодически перекрываются во время сна, что приводит к падению уровня кислорода в крови. В ответ мозг активирует защитный механизм микропробуждения. А многократные прерывания сна, в свою очередь, приводят к хронической дневной сонливости и усталости даже после длительного пребывания в постели», — рассказала собеседница RT.
Она отметила, что частые микропробуждения могут быть и следствием гормональных нарушений, например гипотиреоза, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов.
«Частые пробуждения во сне могут сигнализировать об анемии, которая может провоцировать синдром беспокойных ног. На качество сна влияют также психические расстройства и хронический стресс», — предупредила врач.
Для начала важно понять причину нарушения сна и работать именно с ней, посоветовала специалист.
«В зависимости от выявленных состояний может быть назначена консультация эндокринолога, сомнолога или невролога — полисомнография покажет скрытые апноэ или фрагментацию, а анализы выявят анемию и дефициты. При апноэ могут использовать СИПАП-аппарат, а при дефицитах — витамины по назначению врача. Дальше корректируем образ жизни: ложимся и встаём в одно время, чтобы наладить режим сна», — объяснила врач.
Вечером, за час до сна, она порекомендовала минимизировать синий свет (экраны телефона, компьютера), проветрить комнату.
«Помните, что физическая нагрузка днём улучшает глубокий сон, но непосредственно перед засыпанием может, наоборот, вызвать стимуляцию. Поэтому незадолго до отхода ко сну отдайте предпочтения дыхательным и расслабляющим практикам. Если тревога мешает, стоит рассмотреть возможность психотерапии. Для преодоления бессонницы себя хорошо зарекомендовала когнитивно-поведенческая терапия», — заключила невролог.
