Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ потеряли за сутки от действий группировки войск «Запад» до 170 военных

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили до 170 военнослужащих, 22 тяжелых боевых квадрокоптера и 33 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

Источник: Reuters

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, расчетами беспилотных систем за сутки уничтожены до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, 2 миномета и 7 наземных робототехнических комплексов противника», — информировал Бигма.

По его данным, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 22 тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ. Кроме того, выявлены и уничтожены 33 пункта управления БПЛА и 3 склада боеприпасов противника.

На купянском направлении в ходе комплексного поражения уничтожены 13 военных, самоходка «Гвоздика», миномет, грузовой автомобиль, 6 пикапов и 7 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше