ВСУ потеряли за сутки от действий группировки войск «Запад» до 170 военных

«Общевойсковыми подразделениями группировки войск “Запад”, расчетами беспилотных систем за сутки уничтожены до 170 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, 2 миномета и 7 наземных робототехнических комплексов противника», — информировал Бигма.
По его данным, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 22 тяжелых боевых квадрокоптера ВСУ. Кроме того, выявлены и уничтожены 33 пункта управления БПЛА и 3 склада боеприпасов противника.
На купянском направлении в ходе комплексного поражения уничтожены 13 военных, самоходка «Гвоздика», миномет, грузовой автомобиль, 6 пикапов и 7 тяжелых боевых квадрокоптеров R-18 ВСУ.