ВСУ потеряли от действий группировки войск «Восток» до 340 военных за сутки

По его данным, подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районе Киевского, Маломихайловки, Любицкого, Добропасово, Ровного, Долинки, Чаривного и Комсомольского.