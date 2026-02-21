Белоусов вручил отличившимся бойцам СВО медали «Золотая Звезда»

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов вручил госнаграды — медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие — бойцам армии, проявившим мужество и героизм в зоне проведения СВО.
Об этом сообщает пресс-служба МО.
Награждение прошло в Национальном центре управления обороной России.
«Белоусов отметил, что каждый из военнослужащих в значительной степени способствует укреплению обороноспособности и защите суверенитета страны», — указано в публикации.
В конце ноября прошлого года Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации на Украине.