Командир Гектор: бойцы «Востока» используют российский мессенджер для связи

«В зоне проведения СВО мы не используем мессенджер Telegram для управления подразделениями, так как серверы находятся за границей, и противник, скорее всего, может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, что сможет повлечь за собой гибель наших товарищей. Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.