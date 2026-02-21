Командир Гектор: бойцы «Востока» используют российский мессенджер для связи

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск пользуются отечественным военным мессенджером для связи между подразделениями вместо Telegram. Об этом сообщил командир взвода с позывным Гектор.
«В зоне проведения СВО мы не используем мессенджер Telegram для управления подразделениями, так как серверы находятся за границей, и противник, скорее всего, может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, что сможет повлечь за собой гибель наших товарищей. Мы применяем отечественный мессенджер, работающий по каналам связи, которые защищены сертифицированными средствами. Речь идет о военном мессенджере, который позволяет в полной мере выполнять поставленные боевые задачи», — сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.
Гектор отметил, что в военном мессенджере реализованы видеозвонки, конференц-связь, обмен текстовыми сообщениями, отправка файлов любого объема и расширения.
Также военное ведомство предоставило кадры боевой работы группировки войск «Восток».
Так, в Днепропетровской области расчет самоходной гаубицы «Мста-С» уничтожил укрепрайон ВСУ. В свою очередь, в Запорожской области танкисты группировки сорвали попытку ротации подразделений ВСУ, уничтожив колонну бронетехники, а расчеты войск беспилотных систем пресекли попытки противника по корректировке артиллерийского огня по передовым позициям российских войск.