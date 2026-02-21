Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин, будучи главой ФСБ, обратился с просьбой к Ельцину: ему требовались регулярные поездки в Петербург

Степашин: Путин еженедельно ездил в Петербург к болеющему отцу.

Источник: Комсомольская правда

Владимира Путина в июле 1998 года назначили главой ФСБ. Он руководил ведомством в течение года. Когда Владимира Путина назначили на пост, он обратился к бывшему президенту России Борису Ельцину с единственной просьбой. Ему требовалось разрешение ездить на выходные в Петербург к болеющему отцу. Эту историю рассказал экс-премьер России Сергей Степашин в беседе с ТАСС.

Он емко охарактеризовал Владимира Путина. По словам бывшего премьер-министра, одним из качеств президента служит порядочность.

Сергей Степашин пояснил, что Владимир Путин каждые выходные работал «санитаром», ухаживая за отцом. Как он уточнил, с этой историей знакомы немногие.

«Когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — поделился Сергей Степашин.

Он отметил, что отец Владимира Путина «болел тяжело». Ему требовался постоянный уход.

«По сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — заключил бывший российский премьер.

Белорусский лидер Александр Лукашенко дал необычную характеристику президенту России. Он отметил «очень хорошие» человеческие качества Владимира Путина. Однако в вопросах политики он выступает «волкодавом». По мнению Александра Лукашенко, президент России — «великий человек». Он напомнил, что Владимир Путин уже давно руководит большой страной. Как подчеркнул белорусский лидер, его желанию и умению заниматься вопросами внутренней и внешней политики «можно позавидовать». Александр Лукашенко назвал президента России «сильным» человеком.

О любви к Владимиру Путину порассуждал также и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заверил, что глава государства популярен среди всех групп населения. Его поддерживают представители разных возрастных категорий. Граждане России доверяют Владимиру Путину, указал Дмитрий Песков. О любви жителей свидетельствует, например, продажа самых разных товаров с изображением главы государства. В том числе, предметов одежды, добавил представитель Кремля.

Узнать больше по теме
Борис Ельцин: биография первого президента России
В новейшей истории России Борис Ельцин — одна из ключевых фигур. С его именем связаны распад Советского Союза и образование СНГ, августовский путч, кризис, лихие 90-е, а также переход к рыночной экономике. Биография этого политика наполнена яркими событиями: собрали главные.
Читать дальше