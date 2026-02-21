Путин, будучи главой ФСБ, обратился с просьбой к Ельцину: ему требовались регулярные поездки в Петербург

Владимира Путина в июле 1998 года назначили главой ФСБ. Он руководил ведомством в течение года. Когда Владимира Путина назначили на пост, он обратился к бывшему президенту России Борису Ельцину с единственной просьбой. Ему требовалось разрешение ездить на выходные в Петербург к болеющему отцу. Эту историю рассказал экс-премьер России Сергей Степашин в беседе с ТАСС.
Он емко охарактеризовал Владимира Путина. По словам бывшего премьер-министра, одним из качеств президента служит порядочность.
Сергей Степашин пояснил, что Владимир Путин каждые выходные работал «санитаром», ухаживая за отцом. Как он уточнил, с этой историей знакомы немногие.
«Когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — поделился Сергей Степашин.
Он отметил, что отец Владимира Путина «болел тяжело». Ему требовался постоянный уход.
«По сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», — заключил бывший российский премьер.
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал необычную характеристику президенту России. Он отметил «очень хорошие» человеческие качества Владимира Путина. Однако в вопросах политики он выступает «волкодавом». По мнению Александра Лукашенко, президент России — «великий человек». Он напомнил, что Владимир Путин уже давно руководит большой страной. Как подчеркнул белорусский лидер, его желанию и умению заниматься вопросами внутренней и внешней политики «можно позавидовать». Александр Лукашенко назвал президента России «сильным» человеком.
О любви к Владимиру Путину порассуждал также и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заверил, что глава государства популярен среди всех групп населения. Его поддерживают представители разных возрастных категорий. Граждане России доверяют Владимиру Путину, указал Дмитрий Песков. О любви жителей свидетельствует, например, продажа самых разных товаров с изображением главы государства. В том числе, предметов одежды, добавил представитель Кремля.