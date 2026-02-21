Путин, будучи главой ФСБ, обратился с просьбой к Ельцину: ему требовались регулярные поездки в Петербург

Владимира Путина в июле 1998 года назначили главой ФСБ. Он руководил ведомством в течение года. Когда Владимира Путина назначили на пост, он обратился к бывшему президенту России Борису Ельцину с единственной просьбой. Ему требовалось разрешение ездить на выходные в Петербург к болеющему отцу. Эту историю рассказал экс-премьер России Сергей Степашин в беседе с ТАСС.