Бойцы Южной группировки уничтожили пункты управления БПЛА и дислокации ВСУ

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Артиллерийские подразделения Южной группировки войск с помощью боеприпасов «Краснополь-М2» уничтожили пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе выполнения огневых задач расчет 152-мм гаубицы 2А65 “Мста-Б” артиллерийской бригады Южной группировки войск высокоточными боеприпасами “Краснополь-М2” уничтожил пункты временной дислокации и пункты управления БПЛА в глубине обороны противника на константиновском направлении», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что наведение артиллерии на цель осуществлялось с помощью БПЛА «Орлан-30». «В результате попаданий уничтожен личный состав ВСУ, разрушены фортификационные укрытия и нарушена система обороны противника», — заключили в Минобороны.