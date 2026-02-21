Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил укрепрайон ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области.
«В зоне проведения специальной военной операции мы не используем мессенджер Telegram для управления подразделениями, так как серверы находятся за границей и противник, скорее всего, может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, что сможет повлечь за собой гибель наших товарищей», — рассказал командир взвода с позывным «Гектор».
На этой неделе начальник главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков сообщал, что средства связи ВСУ на фронте применялись только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение.