Командир рассказал, почему в зоне СВО не используется Telegram

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Telegram российскими военными в зоне СВО не используется, так как серверы мессенджера находятся за границей, и поэтому противник может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, рассказал командир взвода одного из подразделений группировки войск «Восток» с позывным «Гектор», слова которого приводит Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожил укрепрайон ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Днепропетровской области.

«В зоне проведения специальной военной операции мы не используем мессенджер Telegram для управления подразделениями, так как серверы находятся за границей и противник, скорее всего, может получить доступ к логам сообщений и телеметрии, что сможет повлечь за собой гибель наших товарищей», — рассказал командир взвода с позывным «Гектор».

На этой неделе начальник главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков сообщал, что средства связи ВСУ на фронте применялись только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение.