Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» не применяет западные средства связи, заявил командир

Расчеты БПЛА группировки «Север» не применяют западные средства связи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Расчет войск беспилотных систем российской группировки войск «Север» не применяют западные средства связи, и отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления беспилотниками различного типа, заявил начальник расчета БПЛА с позывным «Рокер».

«Наши расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи. Отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления БПЛА различного типа. Средства связи и управления в войсках беспилотных систем позволяют выполнять поставленные задачи», — подчеркнул «Рокер», слова которого приводит Минобороны РФ.

По его словам, российские беспилотники ежедневно поражают вооружение, технику, военные объекты и личный состав противника. «Все фиксируется средствами объективного контроля», — добавил «Рокер».

Расчеты войск беспилотных систем в составе 1443-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили замаскированные укрытия, блиндажи и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения спецоперации в Сумской области, отмечается в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше