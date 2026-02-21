Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы

РИА Новости: в ближайшие пять дней аномальные морозы накроют Сибирь.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Сильные морозы накроют регионы Сибири в ближайшие пять дней, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов, на некоторых территориях это будут самые низкие температуры с начала зимы, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

«Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное — для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15−18 градусов ниже нормы. Это прямо много… На некоторых территориях, вероятно, будут зафиксированы самые низкие температуры с начала зимы», — рассказал агентству ученый.

Шихов отметил, что при этом регионы Поволжья будут находиться в климатической норме февраля.