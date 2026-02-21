Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы

«Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное — для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15−18 градусов ниже нормы. Это прямо много… На некоторых территориях, вероятно, будут зафиксированы самые низкие температуры с начала зимы», — рассказал агентству ученый.