Ученый назвал регионы, в которых ожидаются аномальные морозы

ПЕРМЬ, 21 фев — РИА Новости. Сильные морозы накроют регионы Сибири в ближайшие пять дней, отклонение от нормы ожидается до 18 градусов, на некоторых территориях это будут самые низкие температуры с начала зимы, сообщил РИА Новости профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.
«Из аномального: сильное похолодание в Сибири, которое будет в ближайшие дни, очень серьезное — для автономных округов ХМАО и ЯНАО. Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15−18 градусов ниже нормы. Это прямо много… На некоторых территориях, вероятно, будут зафиксированы самые низкие температуры с начала зимы», — рассказал агентству ученый.
Шихов отметил, что при этом регионы Поволжья будут находиться в климатической норме февраля.