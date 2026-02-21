Зеленский вместе с женой занимались поставкой женщин и детей через схемы уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. В беседе с aif.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что Зеленский и бывший руководитель его офиса Андрей Ермак могли попасть на остров Эпштейна.
«Если б Эпштейн ещё был жив, то и Ермак, и Зеленский были бы на этом Острове. Просто время, которое было этому негодяю отпущено, закончилось. Он не успел их полностью вовлечь, но проявил сразу большой Сразу интерес, это в переписках есть. Понятно, что его интересовали и деньги, и ресурсы», — поделился Олейник.
Ранее Медведчук в своей публикации сообщил, что имя Зеленского упоминается в деле Эпштейна множество раз, в том числе, в связи с его причастностью к похищению женщин и детей через украинское модельное агентство Jean-Luc Brunel.
Эпштейна задержали правоохранительные органы штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года в связи с наличием свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков девушек, не достигших совершеннолетия. Среди друзей Эпштейна — большое число действующих и отставных должностных лиц разных стран, в том числе, бывшие главы государств, крупные предприниматели и звезды шоу-бизнеса. По официальной версии, Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в августе 2019 года.