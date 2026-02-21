Ричмонд
В ФРГ рассказали о критическом положении страны из-за отказа от российского газа

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что отказ от российского газа поставил экономику Германии в критическое положение.

В интервью РИА Новости он отметил, что уровень запасов в газовых хранилищах ФРГ стремительно падает: по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), к понедельнику он опустился до 22,99%.

Нимайер считает это прямым следствием решения правительства канцлера Фридриха Мерца отказаться от поставок из России, включая «Северный поток-2» и сжиженный природный газ. По его оценке, такая политика разрушает немецкую экономику.

Напомним, что в 2022 году ЕС принял план REPowerEU, предполагающий отказ от российского трубопроводного газа к 2027−2028 годам.

Ранее сообщалось, что Венгрия выдвинула условия для поддержки кредита Украине на 90 млрд евро от ЕС.

