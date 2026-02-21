На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT

По сведениям издания, на снимках, сделанных в пятницу, видно более 60 ударных самолетов, что примерно в три раза больше обычного. Кроме того, согласно данным отслеживания полетов, с 15 февраля на базу совершили посадку не менее 68 транспортных самолетов. По информации газеты, дополнительные истребители могут находиться в укрытиях.